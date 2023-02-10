Десантники нанесли удары по украинским боевикам при помощи самоходных орудий «Нона»

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Гром 120-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С9 «Нона» раздался в зоне специальной военной операции. Кадры их применения артиллерийским подразделением ВДВ публикует Минобороны России.

«Расчеты самоходных орудий, действуя с закрытых позиций и прямой наводкой, подавляют живую силу, батареи, бронированную технику, огневые средства и пункты управления ВСУ», - говорится в сообщении.

Врага громят осколочно-фугасными, термобарическими, кумулятивными и активно-реактивными снарядами. Кроме этого, «Нона» может вести огонь всеми типами мин для гладкоствольных и нарезных минометов соответствующего калибра.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что огневое воздействие на противника осуществляется в тесной связке с расчетами беспилотников, которые обеспечивают разведку целей, корректировку огня и объективный контроль поражения.

Ранее публиковались кадры боевой работы расчетов российских минометов «Василек» - они применяли на украинских боевиках тактику кочующего орудия.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов