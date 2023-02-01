Опубликованы кадры задержания украинских агентов в Свердловской области

ФСБ РФ изъяло у мужчин «орудия совершения преступлений», а также националистические символики украинского формирования.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Опубликованы кадры задержания сотрудниками Федеральной службы безопасности России троих украинских агентов, готовящих теракты на железной дороге в Свердловской области.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям «Теракт» и «Содействие террористической деятельности». ФСБ РФ изъяло у мужчин «орудия совершения преступлений», а также националистические символики украинского формирования.

Напомним, ФСБ РФ задержало троих граждан России, которые готовили теракт на железной дороге в Свердловской области за вознаграждение от украинских неонацистов. Украинским агентам грозит срок вплоть до пожизненного тюремного заключения.