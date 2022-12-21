Матвиенко заявила, что тема второй волны мобилизации не стоит в повестке

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что в стране нет необходимости запускать новую волну мобилизации. По словам политика, тема второй волны мобилизации не поднималась и в повестке не стоит.

«Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Как член Совета безопасности, я вам говорю абсолютно искренне: эта тема ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке», - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.

Немногим ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета заявил, что речи о дополнительной мобилизации не идет. По словам главы государства, 150 тысяч мобилизованных не находятся даже в группировке, а проходят тренировку на полигонах и в учебных центрах.