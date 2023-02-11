Между Россией и Евросоюзом уже много лет не было политических контактов, отметил дипломат.

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Отношения России и Евросоюза уже долгие годы находятся на самом низком уровне, ответственность за это лежит на Брюсселе. Об этом в интервью «Звезде» рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

По его словам, много лет уже не было никаких политических контактов.

«Отношения на нижайшей отметке и это плохо с точки зрения международных отношений и международной стабильности... Надо четко сказать, что инициаторами этого плохого состояния были и остаются те, кто принимает решения в Брюсселе», - сказал Вершинин.

В интервью замминистра также рассказал, что поставки западного вооружения на Украину необходимо остановить. Подпитка безответственного киевского режима оружием опасна для всего мира, подчеркнул Вершинин.