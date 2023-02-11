В МИД РФ назвали чрезвычайно опасной для всего мира «подпитку» Киева Западом

Ранее замминистра иностранных дел отмечал, что Москва будет готова к переговорному процессу с Киевом без предварительных условий.

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Надо остановить поставки западного вооружения на Украину, так как подпитка безответственного киевского режима оружием опасна для всего мира. Об этом в интервью «Звезде» заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.

В последнее время приходится наблюдать процесс эскалации со стороны западных держав в том, что касается военной помощи Киеву, что является опаснейшей тенденцией, подчеркнул дипломат.

«Это тенденция должна быть остановлена...так как подпитка абсолютно безответственного режима в Киеве является чрезвычайно опасной для всех сторон, для всего мира», - сказал он.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства отмечал, что Россия будет готова к переговорному процессу Москва-Киев без предварительных условий. Кроме того, он оценил возможность такого дипломатического процесса при президента США Джо Байдене.