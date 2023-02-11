В МИД РФ назвали чрезвычайно опасной для всего мира «подпитку» Киева Западом
Надо остановить поставки западного вооружения на Украину, так как подпитка безответственного киевского режима оружием опасна для всего мира. Об этом в интервью «Звезде» заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.
В последнее время приходится наблюдать процесс эскалации со стороны западных держав в том, что касается военной помощи Киеву, что является опаснейшей тенденцией, подчеркнул дипломат.
«Это тенденция должна быть остановлена...так как подпитка абсолютно безответственного режима в Киеве является чрезвычайно опасной для всех сторон, для всего мира», - сказал он.
Также представитель российского внешнеполитического ведомства отмечал, что Россия будет готова к переговорному процессу Москва-Киев без предварительных условий. Кроме того, он оценил возможность такого дипломатического процесса при президента США Джо Байдене.