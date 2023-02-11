Владимир Зеленский отметил, что есть определенные пессимисты среди мировых лидеров, которые не верят в скорое присоединение Украины к Евросоюзу.

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Украина должна присоединиться к Европейскому союзу через два года. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский.

«Есть определенные пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет. Мы должны быть в ЕС через два года», - сказал он во время своего выступления по видеосвязи, которое было опубликовано в его Telegram-канале, на инвестиционном форуме.

Как отметил украинский лидер, многие придерживаются мнения, что до вступления Украины в Евросоюз должно пройти еще около тридцати или пятидесяти лет. После Владимир Зеленский иронично пожелал всем долгих лет жизни, подчеркнув, что желает как можно быстрее завершить процесс вступления страны в ЕС.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в беседе со «Звездой» заявил, что решения, которые принимаются странами Запада в ответ на унизительные просьбы президента Украины Владимира Зеленского, должны учитывать опасность ситуации и то, что российская сторона обязательно даст ответ. Замглавы МИД России обратил внимание на то, что все речи украинского лидера представляют собой сплошные просьбы в унизительной для него форме.