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Замминистра обороны Горемыкин и Сергей Карякин подарили шахматы мальчику Илье из Москвы

16:50 11.02.2023
Замглавы Министерства обороны России Виктор Горемыкин пригласил Илью вместе с мамой и братьями в «Шахматную галерею» НЦУО РФ, где мальчик и гроссмейстер Сергей Карякин сыграли несколько партий.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Заместитель Министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин исполнил мечту Ильи из Москвы в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Мальчик мечтал встретиться с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и сыграть с ним в шахматы. Замглавы Минобороны России пригласил Илью вместе с мамой и братьями в «Шахматную галерею» Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации, где были сыграны несколько партий.

Во время встречи Виктор Горемыкин и Сергей Карякин подарили мальчику набор резных шахмат с автографом известного шахматиста, а также подарочные наборы его братьям.

«Самое главное, чтобы нравилось. Я вижу, что с этим проблем нет. Видно, что старается. Нужно грамотно сочетать со школой. Я могу сказать, что вот те две партии, где он думал дольше, где он старался просчитывать, гораздо лучше играет, чем когда просто двигает фигуры», - отметил Сергей Карякин.

Ранее первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил мечту мальчика Виктора Алимкина из Мурманской области в рамках акции «Елка желаний». Мечту мальчика исполнили, проведя ему экскурсию по флагманскому кораблю Северного флота - тяжелому атомному ракетному крейсеру «Петр Великий». На причале перед кораблем мальчика встретил Дед Мороз, который лично провел экскурсию по самому крупному и самому мощному боевому кораблю в составе ВМФ России.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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