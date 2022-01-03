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Первый замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Мурманской области в рамках «Елки желаний»

11:30 03.01.2022
Загадавшему желание мальчику провели экскурсию по крейсеру «Петр Великий».
Первый замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Мурманской области в рамках «Елки желаний»
© Фото: Минобороны РФ
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Первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил мечту мальчика Виктора Алинкина из Мурманской области в рамках акции «Елка желаний». Желание мальчика исполнили, проведя ему экскурсию по флагманскому кораблю Северного флота - тяжелому атомному ракетному крейсеру «Петр Великий».

На причале перед кораблем мальчика встретил Дед Мороз, который поприветствовал его и лично провел экскурсию по самому крупному и самому мощному боевому кораблю в составе Военно-Морского Флота России.

После экскурсии по верхней палубе и знакомства мальчика с комплексами вооружения, его пригласили внутрь корабля, где он осмотрел главный командный пост, откуда осуществляется управление кораблем, ознакомился с основными внутрикорабельными системами, увидел, как живут военные моряки.

В конце экскурсии Виктора угостили сладостями и вручили новогодние подарки. После этого ребенок принял участие в новогодних гуляньях, организованных на территории соединения надводных кораблей Северного флота для детей военнослужащих.

Новогодняя благотворительная акция «Елка желаний» в Министерстве обороны РФ стартовала 23 декабря 2021 года под руководством Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России.

Ранее Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов исполнил мечту школьника из Севастополя. Вместе с другом он на время стал частью команды военного катера «Раптор» и вышел в море.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Юрий Хведчин

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