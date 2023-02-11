Крикалев: разгерметизация могла произойти в системе терморегулирования «Прогресса МС-21»

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Разгерметизация контура космического корабля «Прогресс МС-21», предварительно, произошла в системе терморегулирования. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

«По моей информации, косвенной, по телефону, это система терморегулирования. Но пока нет уверенности», - сказал он.

Крикалев добавил, что в ближайшее время вместе со специалистами будет смотреть телеметрию для более точного определения проблемы.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что контур грузового корабля «Прогресс МС-21», затопление которого планируют провести 18 февраля, разгерметизирован. Инцидент не повлиял на стыковку с Международной космической станцией корабля «Прогресс МС-22», уточнили в госкорпорации.