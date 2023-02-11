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Байден пошутил о своих приветствиях с невидимым человеком

Максим Крюков
15:22 11.02.2023
Глава Белого дома задается вопросом «Где он?», когда слышит объявление своей должности на публике.
© Видео: greg_price11, Twitter © Фото: Andrew Harrer - Pool, CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время встречи с губернаторами пошутил по поводу своих частых приветствий с невидимым человеком. Видео выступления американского лидера было опубликовано в Twitter-аккаунте журналиста Грега Прайса.

«Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он?"», - сказал глава Белого дома.

Джо Байден, которому в этом году исполнится 81 год, стал самым пожилым главой государства в истории Соединенных Штатов. Мировая общественность зачастую обвиняет его в умственном упадке, приводя в пример неудачные случаи, когда 46-ой президент США теряет ход мыслей.

Ранее стало известно, что работники крупнейших социальных сетей и медиа США вели совместную работу, чтобы не допустить распространения компромата на президента страны Джо Байдена. Они также стремились выдать скандальные видео с участием его сына Хантера за фейки, распространяемые Россией.

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