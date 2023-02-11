Байден пошутил о своих приветствиях с невидимым человеком
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время встречи с губернаторами пошутил по поводу своих частых приветствий с невидимым человеком. Видео выступления американского лидера было опубликовано в Twitter-аккаунте журналиста Грега Прайса.
«Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он?"», - сказал глава Белого дома.
Джо Байден, которому в этом году исполнится 81 год, стал самым пожилым главой государства в истории Соединенных Штатов. Мировая общественность зачастую обвиняет его в умственном упадке, приводя в пример неудачные случаи, когда 46-ой президент США теряет ход мыслей.
Ранее стало известно, что работники крупнейших социальных сетей и медиа США вели совместную работу, чтобы не допустить распространения компромата на президента страны Джо Байдена. Они также стремились выдать скандальные видео с участием его сына Хантера за фейки, распространяемые Россией.