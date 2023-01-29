Работники различных соцсетей и медиа пытались спасти репутацию президента США, выдавая компрометирующие видео с его сыном за фейки, распространяемые Россией.

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Работники крупнейших социальных сетей и медиа США вели совместную работу, чтобы не допустить распространения компромата на президента страны Джо Байдена. Они также стремились выдать скандальные видео с участием его сына Хантера за фейки, распространяемые Россией.

Среди лиц, которые пытались помочь главе Белого дома, оказались высокопоставленные сотрудники Twitter, Facebook*, радио NPR и газеты The Washington Post. Отмечается, что некоторые из них являлись выпускниками Стэнфордского университета, в котором ранее была опубликована инструкция по выявлению дезинформации, используемая ими для защиты Байдена.

Кроме того, в эфире Fox News гость Майкл Шелленбергер раскрыл глубокую связь между ФБР и Twitter. Он также отметил непреклонность бывшего главного юридического консультанта этой соцсети Джеймса Бэйкера, которую тот продемонстрировал касательно истории с ноутбуком Байдена младшего. Подробности, которые узнали на телеканале, опубликовало агентство RT.

Ранее ведущий Fox News Джонатан Тарли назвал одно из высказываний президента США «идиотизмом». Речь идет о словах Байдена о том, что он не сожалеет, что у него были найдены секретные документы. До этого в поисках других засекреченных файлов правоохранители провели 12-часовую операцию в его доме.