Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
В районе вулкана объявлен желтый уровень опасности.
© Видео: Webcams de México, twitter © Фото: Webcams de México, twitter
В Мексике взорвался действующий вулкан Попокатепетль, он выбросил вулканическое вещество и пепел в воздух. Мощный взрыв попал на видео.
Местным жителям порекомендовали не приближаться к кратеру. Вблизи вулкана объявлен желтый уровень опасности.
В последний раз Попокатепетль извергался в 2020 году.
Ранее на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой четыре километра. Спасатели предупредили о том, что к юго-западу от вулкана распространяется пепловый шлейф.