В стране и мире Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео Анастасия Бобылева В районе вулкана объявлен желтый уровень опасности. © Видео: Webcams de México, twitter © Фото: Webcams de México, twitter Читайте нас на: В Мексике взорвался действующий вулкан Попокатепетль, он выбросил вулканическое вещество и пепел в воздух. Мощный взрыв попал на видео. Местным жителям порекомендовали не приближаться к кратеру. Вблизи вулкана объявлен желтый уровень опасности. В последний раз Попокатепетль извергался в 2020 году. Ранее на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой четыре километра. Спасатели предупредили о том, что к юго-западу от вулкана распространяется пепловый шлейф. Экспертное мнение и аналитика