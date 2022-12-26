Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой четыре километра

Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от вулкана, на его пути находится поселок Ключи Усть-Камчатского муниципального района.

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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепловый шлейф на высоту до четырех тысяч метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ. Спасатели допустили выпадение пепла, о чем предупредили жителей населенного пункта Ключи.

«26 декабря из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 тыс. м при высоте самого исполина 3283 м. Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от вулкана. На пути распространения находится поселок Ключи Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла», - сказано в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время пепел не выпал, туристов в районе огнедышащей горы тоже нет. Шивелучу присвоили оранжевый уровень авиационной опасности.

В начале месяца стало известно, что на острове Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. Он выбросил в воздух столб пепла высотой 1,5 километра. Власти запретили любую деятельность в радиусе пяти километров от центра извержения. Также не рекомендуется подходить к рекам ближе 500 метров из-за возможных потоков лавы. Людей вблизи вулкана пришлось эвакуировать.