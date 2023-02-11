Футболист Мамаев заявил о завершении карьеры

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Бывший футболист подмосковных «Химок» и сборной России Павел Мамаев объявил о завершении профессиональной карьеры. Как заявил 34-летний полузащитник, данное решение далось ему непросто.

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», - приводит слова Мамаева «Матч ТВ».

Помимо «Химок» в послужном списке Мамаева выступления за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Защищая национальные цвета в составе сборной, Павел Мамаев отыграл 15 матчей, в том числе на чемпионате Европы 2016 года.

Карьера Мамаева пошла под откос в 2018 году, когда он вместе со своим другом Александром Кокориным, его братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким стал фигурантом уголовное дела. Компания устроила настоящее побоище в кафе в центре Москвы. Весной 2018 года Пресненский суд отправил Мамаева в колонию на год и пять месяцев. Спустя 11 месяцев спортсмен вышел на свободу.

Вслед за карьерой рухнула и семья футболиста. Его экс-супруга Алана Мамаева ранее опубликовала письмо, которое он написал ей, находясь в СИЗО. В послании, которое Алана назвала «письмом предателя», Мамаев клялся ей в любви и верности. Пара развелась в апреле 2021 года после восьми лет брака. До этого бывшая модель неоднократно обвиняла спортсмена в изменах.