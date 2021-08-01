«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
В своем письме Алане, написанном в декабре 2018 года, футболист обещает никогда не обманывать и не предавать супругу.
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана выложила на своей странице в Instagram письмо, которое бывший муж писал ей из московского СИЗО №2, также известного как «Бутырка».
«Никогда не верьте никому! Письмо от предателя!», — написала она в публикации.
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