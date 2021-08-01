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«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»

Анна Назайкина
07:12 01.08.2021
В своем письме Алане, написанном в декабре 2018 года, футболист обещает никогда не обманывать и не предавать супругу.
«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана выложила на своей странице в Instagram письмо, которое бывший муж писал ей из московского СИЗО №2, также известного как «Бутырка».

«Никогда не верьте никому! Письмо от предателя!», — написала она в публикации.

© alana_mamaeva Instagram

В своем письме Алане, написанном в декабре 2018 года, спортсмен поздравляет жену с наступающим Новым годом. Далее он просит у супруги прощения.

«С этого момента я обещаю больше никогда в жизни не делать тебе больно...Я обещаю, что никогда больше тебя не обману, не изменю и не предам!», - говорится в письме.

Мамаева развелась с футболистом в апреле 2021 года после восьми лет брака. До этого бывшая модель неоднократно обвиняла спортсмена в изменах. Так, в марте ее госпитализировали, как сообщалось, из-за попытки суицида. СМИ передавали, что девушка приняла снотворное после того, как узнала об измене Мамаева с испанской моделью.

Напомним, что в октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку с посетителями в одной из кофеен в центре Москвы. В тот же день футболисты избили водителя одной из ведущих российского телеканала. Впоследствии Кокорин был приговорен к 1,5 годам колонии, а Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. В сентябре 2019 года их освободили по УДО.

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