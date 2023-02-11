Артиллеристы ВС РФ огнем «Града» уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО образца НАТО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили вражескую пусковую установку РСЗО натовского образца.

Как только разведка вычислила цель, у расчетов есть не больше десяти минут, чтобы оказаться на рубеже и открыть огонь из реактивной системы залпового огня «Град».

Реактивные снаряды ложатся точно в цель. По словам военных, из уничтоженной установки боевики регулярно обстреливали мирные города, в том числе Донецк. Теперь эти позиции зачищены, и артиллеристы возвращаются в укрытие для перезарядки и короткого отдыха.

В этом расчете служат в основном военнослужащие из Донбасса, поэтому уничтожение таких целей для них первоочередная задача, чтобы их семьи не попадали под обстрелы националистов.

Ранее Минобороны России показало видео боевой работы артиллерийских расчетов буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ЮВО в зоне специальной военной операции.

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Ее цели - защитить население Донбасса, которое в течение долгого времени подвергались геноциду со стороны киевского режима, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.