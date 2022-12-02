Коломойский утратил статус долларового миллиардера, потеряв $1 млрд

По данным украинской версии журнала Forbes, оценка его активов снизилась с почти двух миллиардов долларов до 850 миллионов долларов.

© Фото: Михаил Маркив, РИА Новости

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский потерял более миллиарда долларов после того, как киевские власти национализировали принадлежащие ему нефтяные компании «Укрнафта» и «Укртатнафта», в связи с чем утратил статус долларового миллиардера в списке местной версии журнала Forbes. По данным издания, оценка его активов снизилась с почти двух миллиардов долларов до 850 миллионов долларов.

В прошлом году состояние олигарха оценивалось в $1,8 млрд, тогда он занимал четвертую строчку в рейтинге самых богатых людей Украины. Резкая потеря благосостояния предпринимателя связана с принятым в начале ноября решением властей страны о принудительном отчуждении в собственность государства находившихся под фактическим контролем Коломойского двух нефтяных компаний, активы которых были переданы в управление Минобороны Украины.

Одной из возможных причин фактической национализации части активов нефтяного магната, как сообщает Forbes, является его уклонение от перечисления средств в первые месяцы боевых действий в пользу украинских вооруженных сил. По словам одного из лидеров партии «Слуга народа», на которого ссылается издание, летом Коломойский пожертвовал несколько десятков миллионов долларов армии страны, однако это не помогло бизнесмену, так как «Укрнафта» и «Укртатнафта» не выплачивали налоги в полном объеме и создавали риски перебоев со снабжением топлива.

Ранее офис президента Украины отказался показать указ о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского. В ОП сообщили, что в указе содержится конфиденциальная информация, которая в соответствии со статьей 6 закона Украины «О доступе к публичной информации» «относится к информации с ограниченным доступом». При этом в офисе подтвердили, что указы президента №502/2022 и №502/2022 касаются прекращения гражданства Украины и принятия в гражданство.