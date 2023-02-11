В стране и мире В Турции через 116 часов после землетрясения из-под завалов спасли юношу Сергей Лебедев Спасенного молодого человека передали медикам. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: В городе Кахраманмараш через 116 часов после мощного землетрясения из-под завалов извлекли двадцатилетнего юношу. Об этом сообщает турецкое государственное информационное агентство «Анадолу». Спасенного парня передали медиками. Извлечь его удалось пожарным при поддержке команды Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Напомним, количество жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек. Об сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. Ранения получили 80 012 человек. Сейчас в стране продолжаются поисково-спасательные работы. Экспертное мнение и аналитика