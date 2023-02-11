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В Турции через 116 часов после землетрясения из-под завалов спасли юношу

Сергей Лебедев
01:30 11.02.2023
Спасенного молодого человека передали медикам.
В Турции через 116 часов после землетрясения из-под завалов спасли юношу
© Фото: РИА Новости
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В городе Кахраманмараш через 116 часов после мощного землетрясения из-под завалов извлекли двадцатилетнего юношу. Об этом сообщает турецкое государственное информационное агентство «Анадолу».

Спасенного парня передали медиками. Извлечь его удалось пожарным при поддержке команды Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Напомним, количество жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек. Об сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Ранения получили 80 012 человек. Сейчас в стране продолжаются поисково-спасательные работы.

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