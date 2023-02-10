Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек

Пострадали в результате подземных толчков более 80 тысяч.

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Количество жертв землетрясения на юго-востоке Турции превысило 20 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Число погибших в результате землетрясений в Турции составило 20 213», - сказал он.

Коджа добавил, что ранения получили 80 012 человек, уточняет ТАСС.

В понедельник с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов, за ними последовали сотни афтершоков. Они повлекли за собой многочисленные разрушения. Помимо Турции, от подземных толчков сильно пострадала Сирия, где насчитывается более 1,3 тысячи погибших.