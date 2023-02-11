Путин заявил, что экономические итоги 2022 года окажутся лучше предварительных подсчетов

Президент России заявил, что экономические итоги 2022 года окажутся лучше предварительных подсчетов.

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Экономические итоги 2022 года превзойдут предварительные подсчеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу в ходе встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Во время беседы глава региона отметил, что валовые показатели в области увеличиваются.

«Две тысячи двадцать второй год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты», — ответил президент.

Напомним, что 10 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал день, в который будет оглашено послание Владимира Путина к Федеральному собранию России. По его словам, обращение президента к парламенту запланировано на 21 февраля.