Военная полиция РФ предотвратила теракт в Кириловке Запорожской области

По словам одного из военнослужащих, диверсанты хотели подорвать остановку, где бывает много людей.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие военной полиции обезвредили самодельное взрывное устройство в освобожденной Кириловке в Запорожской области. Кадры работы военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что украинские боевики установили взрывоопасный предмет в районе остановки общественного транспорта. Саперы классифицировали ее как противопехотную осколочную управляемую мину направленного поражения МОН-100. Взрывоопасный предмет был перевезен на безопасную площадку и ликвидирован накладным зарядом.

Как предполагает один из военнослужащих, боевики планировали совершить теракт - подорвать остановку, когда там будут находиться мирные люди.

Военнослужащие патрулируют всю территорию поселка, также патруль выезжает по вызовам. Местные жители проявляют повышенную гражданскую активность и сообщают специалистам, если видят подозрительные предметы.

О работе военнослужащих военной полиции в зоне проведения специальной военной операции ранее рассказала корреспондент «Звезды» Наталья Панталева.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов