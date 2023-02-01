Военная полиция РФ предотвратила теракт в Кириловке Запорожской области
Военнослужащие военной полиции обезвредили самодельное взрывное устройство в освобожденной Кириловке в Запорожской области. Кадры работы военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.
В описании к видео сказано, что украинские боевики установили взрывоопасный предмет в районе остановки общественного транспорта. Саперы классифицировали ее как противопехотную осколочную управляемую мину направленного поражения МОН-100. Взрывоопасный предмет был перевезен на безопасную площадку и ликвидирован накладным зарядом.
Как предполагает один из военнослужащих, боевики планировали совершить теракт - подорвать остановку, когда там будут находиться мирные люди.
Военнослужащие патрулируют всю территорию поселка, также патруль выезжает по вызовам. Местные жители проявляют повышенную гражданскую активность и сообщают специалистам, если видят подозрительные предметы.
О работе военнослужащих военной полиции в зоне проведения специальной военной операции ранее рассказала корреспондент «Звезды» Наталья Панталева.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов