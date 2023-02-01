Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован соответствующий указ.
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Российский президент Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совбеза РФ. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации», - говорится в документе.
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