Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза РФ
Указ российского президента опубликован на официальном сайте правовой информации.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ освобождается Алексей Павлов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации», - говорится в документе.
Ранее глава Российского государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе совещания члены Совета безопасности РФ обменялись мнениями о ходе специальной военной операции России на Украине.