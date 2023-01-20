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Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза РФ

Игнат Далакян
15:09 20.01.2023
Указ российского президента опубликован на официальном сайте правовой информации.
Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза РФ
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ освобождается Алексей Павлов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации», - говорится в документе.

Ранее глава Российского государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе совещания члены Совета безопасности РФ обменялись мнениями о ходе специальной военной операции России на Украине.

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