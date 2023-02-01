Работа Керченской паромной переправы восстановлена после приостановки
Ее работу пришлось временно остановить из-за плохих погодных условий 31 января.
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Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Республике Крым.
«По состоянию на 05:00 01.02.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении.
Переправа временно прекращала работу из-за неблагоприятных погодных условий 31 января.
Ранее сообщалось о шторме в Керченском проливе 7 января. Работа паромной переправы также была приостановлена, затем возобновлена.