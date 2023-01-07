Паромы в Керченском проливе смогли выйти в море после шторма 7 января

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Паромы в Керченском проливе смогли выйти в море после шторма. Главное управление МЧС по Республике Крым сообщило, что паромная переправа возобновила работу в субботу.

«По состоянию на 9:15 7 января 2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

Работу переправы пришлось приостановить вечером 6 января из-за ненастной непогоды.

Напомним, что движение большегрузных автомобилей по Крымскому мосту ограничено после теракта, совершенного 8 октября. Водителям доступны паромная переправа через Керченский пролив и сухопутный маршрут по новым территориям РФ.