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Экс-сотрудник СБУ Прозоров рассказал, как Киев готовил на него покушение

Ян Брацкий
06:35 10.02.2023
Накануне спецслужбы обнаружили схрон с боеприпасами в Бердянске, содержимое которого предназначалось для покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины и один из последовательных разоблачителей коррумпированных властей киевского режима Василий Прозоров прокомментировал «Звезде» очередную попытку покушения на себя со стороны бывших коллег.

«Группа работала в Бердянске. Я там бываю наездами и только во время командировок в зону СВО, поскольку это мой родной город. Я предполагаю, что у них была задача и они ждали, когда я появлюсь. То что их вяли - честь и хвала контрразведчикам, которые обезвредили их. Это не первая попытка покушения на меня и все они закончились безрезультатно. Пусть и дальше отправляют на убой свою агентуру», - сказал Прозоров.

Инцидент, о котором рассказал Прозоров, произошел накануне в Бердянске. Там спецслужбы обнаружили тайник, в котором хранились самодельная бомба и несколько гранат. Как стало известно из допроса ранее задержанных диверсантов, схрон предназначался для осуществления покушения на Прозорова. Бывший сотрудник СБУ в конце марта 2019 года в рамках пресс-конференции в Москве разоблачил коррупцию в высших эшелонах украинской власти и руководстве СБУ. В ноябре прошлого года диверсанты получили задание ликвидировать Прозорова.

Ранее Василий Прозоров заявил, что Западу коррупция на Украине выгодна, так как он извлекает из этого колоссальные прибыли. Поэтому официальный Киев пользуется покровительством и защитой, как персональный бизнес-проект. При этом, в текущем положении вещей заинтересованы США и ЕС, государственные структуры и частный бизнес, подчеркнул экс-сотрудник украинских спецслужб.

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