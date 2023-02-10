В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол России в Кабуле Жирнов раскрыл секреты дипломатической службы в Афганистане

Сергей Лебедев
05:53 10.02.2023
Дипломатам приходится трудиться по сути в прифронтовых условиях, так как в стране идет война с терроризмом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ahmad Massoud, Xinhua, Global Look Press
Читайте нас на:

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов рассказал «Звезде» о нелегкой работе дипломатов в Кабуле. По его словам, трудиться приходится по сути в прифронтовых условиях, так как в стране идет война с терроризмом.

«В Кабуле непросто. Западные дипломаты неоднократно признавались мне, что, когда едешь по городу, чувствуешь, что ты под прицелом. Но мы знали куда летели и работаем в условиях, которые есть», - говорит Дмитрий Жирнов.

Посол отмечает, что каждый выход город - это как выход на передовую. Необходимо заботиться о собственной безопасности. Используются бронемашины, каски и бронежилеты. Сами дипломаты живут за высоким забором с колючей проволокой.

Работают российские дипломаты в Афганистане с той властью, которая есть. В РФ хотят, чтобы она была дееспособной и могла уберечь страну от дестабилизации. С новыми властями сейчас налажен контакт.

«Талибов* мы проверили полтора года назад. Тогда Минобороны прислало спецборты за нашими гражданами. Сотни соотечественников. Талибы* отлавливали вооруженные шайки на улицах, помогали ,чтобы наши люди вернулись домой в безопасных условиях», - отмечает дипломат.

Напомним, ранее посол РФ в Кабуле уже рассказал о принципах работы с талибами*. С ними, по словам Дмитрия Жирнова, нужно работать там, где это отвечает национальным интересам Москвы.

* «Талибан» - организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:50 В стране и мире
Видео
Жители Новосибирска несут цветы к месту обрушения дома
06:10 Армия
Видео
Бойцы ВС РФ отразили попытку высадки украинской ДРГ на левом берегу Днепра
05:23 В стране и мире
Глава Евросовета заявил о решении стран ЕС совместно нарастить производство боеприпасов
04:11 В стране и мире
The Times: Украина готова бить по Крыму британскими ракетами большой дальности
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.