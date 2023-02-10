Посол России в Кабуле Жирнов раскрыл секреты дипломатической службы в Афганистане

Дипломатам приходится трудиться по сути в прифронтовых условиях, так как в стране идет война с терроризмом.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ahmad Massoud, Xinhua, Global Look Press

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов рассказал «Звезде» о нелегкой работе дипломатов в Кабуле. По его словам, трудиться приходится по сути в прифронтовых условиях, так как в стране идет война с терроризмом.

«В Кабуле непросто. Западные дипломаты неоднократно признавались мне, что, когда едешь по городу, чувствуешь, что ты под прицелом. Но мы знали куда летели и работаем в условиях, которые есть», - говорит Дмитрий Жирнов.

Посол отмечает, что каждый выход город - это как выход на передовую. Необходимо заботиться о собственной безопасности. Используются бронемашины, каски и бронежилеты. Сами дипломаты живут за высоким забором с колючей проволокой.

Работают российские дипломаты в Афганистане с той властью, которая есть. В РФ хотят, чтобы она была дееспособной и могла уберечь страну от дестабилизации. С новыми властями сейчас налажен контакт.

«Талибов* мы проверили полтора года назад. Тогда Минобороны прислало спецборты за нашими гражданами. Сотни соотечественников. Талибы* отлавливали вооруженные шайки на улицах, помогали ,чтобы наши люди вернулись домой в безопасных условиях», - отмечает дипломат.

Напомним, ранее посол РФ в Кабуле уже рассказал о принципах работы с талибами*. С ними, по словам Дмитрия Жирнова, нужно работать там, где это отвечает национальным интересам Москвы.

* «Талибан» - организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.