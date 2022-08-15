Посол РФ в Кабуле рассказал о принципах работы с талибами*

Согласно словам посла, нужно работать с талибами* там, где это отвечает национальным интересам Москвы.

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Посол Российской Федерации в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что талибы* - это реальность в Афганистане, от которой не уйти, поэтому нужно работать с ними там, где это отвечает национальным интересам Москвы. Об этом российский посол рассказал в интервью в годовщину смены власти в Кабуле.

«Талибы*, как бы к ним ни относиться, это реальность, от которой не уйти. Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач», - цитирует РИА Новости главу дипломатической миссии.

Как отметил российский посол, в Москве 15 августа начнутся переговоры направленной правительством талибов* делегации минпромторга Афганистана с российскими партнерами.

Ранее талибы* рассказывали об ответственности, за отказ афганских женщин носить хиджаб. Как сообщило агентство Bakhtarnews, сотрудницы государственных предприятий будут уволены за отказ носить такую одежду. Аналогичная мера будет применена в отношении мужчин, чьи родственницы будут замечены в пренебрежении правилами.

*«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.