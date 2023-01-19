Сквозь потоки ветра: экипаж Ка-27 фрегата «Адмирал Горшков» выполнил полеты на воздушную разведку

Тренировочные полеты проводились при волнении моря до трех баллов и скорости ветра около 15 метров в секунду.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Корабельная авиагруппа фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработала полеты вертолета Ка-27 с борта корабля в сложных гидрометеоусловиях в Атлантическом океане. Тренировки летчиков были плановыми, во время полетов военнослужащие провели воздушную разведку для вскрытия воздушной и надводной обстановки по маршруту перехода фрегата.

Вместе с тем во время летной смены экипаж выполнил взлеты и посадки на вертолетную площадку фрегата на ходу с целью поддержания уровня подготовки летного состава. Полеты проходили при волнении моря до трех баллов и скорости ветра около 15 метров в секунду.

Ранее экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учения по отражению средств воздушного нападения условного противника в Норвежском море в сложных гидрометеорологических условиях. В период проведения учений волнение в Норвежском море составило 3-4 балла, скорость ветра достигала двадцати метров в секунду.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.