Армия Армия Армия

Военнослужащие ВС РФ доставили гумпомощь пострадавшим от землетрясения жителям Сирии

Семен Лавров
06:10 10.02.2023
Российские военные совместно с сотрудниками ЦПВС доставили продуктовые наборы в пункты временного размещения жителей Сирии, лишившихся крова из-за мощных землетрясений в регионе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские военные продолжают оказывать помощь пострадавшим от землетрясений жителям Сирии. В четверг наши бойцы раздавали гуманитарные наборы, в которые входят рис, чай, мука, крупы и подсолнечное масло.

Силами военнослужащих ВС РФ организованы пункты раздачи продуктов и предметов первой необходимости. В одной из таких точек, расположенной в школе Надим Наха в Алеппо, было выдано примерно три тонны помощи.

На кадрах Минобороны России видно, как жители благодарят наших военных на русском языке.

«Спасибо, Россия!», - выкрикивают люди.

По данным оборонного ведомства, с 6 февраля 2023 г. российскими военными из-под завалов спасено 47 человек. Кроме того, сирийцам оказывают медицинскую помощь российские военные врачи, находящиеся в САР.

Всего после землетрясения было роздано 38,5 тонн гуманитарной помощи.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировкой в Сирии по оказанию помощи местному населению в связи с ЧП. К работам по ликвидации последствий катастрофы были привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:50 В стране и мире
Видео
Жители Новосибирска несут цветы к месту обрушения дома
06:10 Армия
Видео
Бойцы ВС РФ отразили попытку высадки украинской ДРГ на левом берегу Днепра
05:23 В стране и мире
Глава Евросовета заявил о решении стран ЕС совместно нарастить производство боеприпасов
04:11 В стране и мире
The Times: Украина готова бить по Крыму британскими ракетами большой дальности
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.