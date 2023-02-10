Военнослужащие ВС РФ доставили гумпомощь пострадавшим от землетрясения жителям Сирии

Российские военные совместно с сотрудниками ЦПВС доставили продуктовые наборы в пункты временного размещения жителей Сирии, лишившихся крова из-за мощных землетрясений в регионе.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные продолжают оказывать помощь пострадавшим от землетрясений жителям Сирии. В четверг наши бойцы раздавали гуманитарные наборы, в которые входят рис, чай, мука, крупы и подсолнечное масло.

Силами военнослужащих ВС РФ организованы пункты раздачи продуктов и предметов первой необходимости. В одной из таких точек, расположенной в школе Надим Наха в Алеппо, было выдано примерно три тонны помощи.

На кадрах Минобороны России видно, как жители благодарят наших военных на русском языке.

«Спасибо, Россия!», - выкрикивают люди.

По данным оборонного ведомства, с 6 февраля 2023 г. российскими военными из-под завалов спасено 47 человек. Кроме того, сирийцам оказывают медицинскую помощь российские военные врачи, находящиеся в САР.

Всего после землетрясения было роздано 38,5 тонн гуманитарной помощи.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировкой в Сирии по оказанию помощи местному населению в связи с ЧП. К работам по ликвидации последствий катастрофы были привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.