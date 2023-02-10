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Российские бойцы с минометами «Василек» отработали на украинских боевиках тактику «кочующее орудие»

07:05 10.02.2023
Буксируемые минометы для ускоренной смены позиций вмонтировали на гусеничную базу тягача МТЛБ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие мотострелкового соединения группировки «Отважные» Центрального военного округа уничтожают укрепления, технику и живую силу украинских боевиков из буксируемых минометов 2Б9 «Василек» в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной операции.

«Василек» наносит огневое поражение темповым огнем по четыре мины. Один миномет способен уничтожить противника на участке местности до 600 метров, поэтому он является для него приоритетной целью.

«От нас непосредственно зависит поражение живой силы, легких блиндажей и передвижных пикапов», - говорит командир минометной батареи.

Минометчики используют тактику «кочующее орудие», согласно которой огневая позиция после стрельбы постоянно меняется. Так удается избежать потерь при ответном огне со стороны украинских боевиков.

Для ускоренной смены позиций миномет вмонтирован на гусеничную базу тягача МТЛБ.

Ранее «Звезда» рассказывала, как экипажи 120-мм самоходных орудий «Нона» поразили опорные пункты, бронетехнику западного производства и живую силу украинских националистов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов

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