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Flightradar засек P-8A Poseidon над местом аварии на «Северных потоках» вскоре после взрыва

Семен Лавров
03:40 10.02.2023
Американский самолет P-8A Poseidon сделал полный круг над местом взрыва российского газопровода «Северный поток» вскоре после теракта.
Flightradar засек P-8A Poseidon над местом аварии на «Северных потоках» вскоре после взрыва
© Фото: U.S. Navy
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Сервис наблюдения за местонахождением воздушных судов Flightradar24 зафиксировал самолет США, кружащий над местом аварии на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» вскоре после совершения теракта. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным Flightradar24, Poseidon пролетел к острову Борнхольм из Атлантики, после чего отправился в воздушное пространство Польши, где дозаправился от самолета КС-135R. Оттуда он вернулся обратно и сделал полный круг над местом аварии, постепенно снижаясь. Затем, «разведчик» опустился на высоту 2 200 метров и отключил транспондер, пропав с радара. Маневр был совершен около пяти утра 26 сентября 2022 года спустя менее трех часов после взрыва.  

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, согласно которой бомбы на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» заложили водолазы ВМС США. В дальнейшем они были активированы норвежскими военными, сбросившими гидроакустический буй.

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