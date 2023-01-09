В России объявили в розыск предпринимателя Бориса Зимина*

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В России предпринимателя и сына основателя компании «Вымпелком» Бориса Зимина* объявили в федеральный розыск. Это следует из базы данных Министерства внутренних дел РФ. Какую именно статью вменяют бизнесмену, пока неизвестно.

«Зимин Борис Дмитриевич*, 24 ноября 1968 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», - уточняется в базе МВД РФ.

Отметим, Бориса Зимина включили в список физлиц-иноагентов в сентябре прошлого года. Сам он не живет в России с 2004 года, а в 2020 году переехал в Израиль.

Ранее МВД РФ объявило в розыск болгарского журналиста и расследователя издания Bellingcat** Христо Грозева. Он разыскивается по статье Уголовного кодекса России.

* Борис Зимин признан в Российской Федерации иностранным агентом.

** Признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.