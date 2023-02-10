Politico: администрация Байдена запросит у Конгресса самый крупный в истории военный бюджет

Как сообщает издание, в бюджет могут быть включены расходы на пополнение арсеналов США, которые значительно сократились из-за регулярных поставок военной помощи Киеву.

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Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена собирается запросить у Конгресса самый крупный в истории страны военный бюджет на 2024 год. Об этом сообщает американская газета Politico.

По данным издания, в него могут быть включены в том числе расходы на пополнение арсеналов Соединенных Штатов, которые значительно убавились в связи с регулярными поставками военной помощи киевским властям. Отмечается, что в правительстве «очень близки» к достижению соглашения по окончательному размеру бюджета, представление которого ожидается в марте.

«Я ожидаю, что этот бюджет будет больше, нежели тот, что Конгресс одобрил в прошлом году», - поделился замминистра обороны США Майкл Маккорд, отвечающий за финансовую часть.

Оборонный бюджет США на текущий финансовый год, который начался 1 октября 2022 года, составляет рекордные 858 миллиардов долларов.

Ранее группа американских конгрессменов внесла резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдену прекратить оказывать помощь Киеву. Проект документа под названием «Резолюция об усталости от Украины» опубликовал один из авторов, республиканец Мэтт Гетц. Всего подписи под резолюцией поставили 11 конгрессменов.