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Скляр и Лексус приняли участие в сборе средств «Защитникам Отечества»

Анна Назайкина
18:49 10.02.2023
К настоящему моменту «Звезде» удалось собрать 18 805 525 рублей.
© Видео: Народный фронт © Фото: Народный фронт
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Музыкант Александр Скляр, баянист Сергей Войтенко и пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, принимают участие в сборе «Защитникам Отечества» на подарки участникам СВО к 23 февраля.

Музыканты и блогер призвали подарить нашим военнослужащим, находящимся на боевом посту, необходимое снаряжение и частичку тепла.

Лидер группы «Ва-БанкЪ» Скляр подписал гитары, которые отправятся бойцам на передовую, а также принял участие в стриме «Народного фронта», в ходе которого исполнил несколько своих композиций.

Кроме того, педиатр Морозовской детской городской клинической больницы Павел Бережанский вместе с волонтерами участвовал в сборе тактических аптечек для бойцов.

Запуск сбора стартовал 6 февраля, его партнером, в частности, стала «Звезда». К настоящему моменту наш телеканал смог собрать 18 805 525 рублей.

На все собранные средства будут закуплены комплекты, которые пригодятся российским военнослужащим на боевом посту. В частности, набор включает в себя автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, антидроновые ружья, бинокли, тактические аптечки и многое другое.

Сканирование QR-кода - простейший способ, чтобы присоединиться к акции. Нужно навести на него камеру смартфона.

© ТРК «Звезда»

Сбор будет продолжаться до 20 февраля.

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«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
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