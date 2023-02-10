Русский музей вслед за Третьяковской галереей сменил гендиректора

Владимир Гусев, который руководил Государственным Русским музеем более 30 лет, занял пост президента учреждения.

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Государственный Русский музей объявил о кадровых перестановках. Владимир Гусев освободил должность генерального директора учреждения и занял пост президента. Об этом сообщает электронная газета «Фонтанка.ру».

Временно исполняющей обязанности директора назначена Анна Цветкова, которая занимала должность заместителя главы музейного комплекса по развитию, просветительской и образовательной деятельности.

«Плановый переход Владимира Александровича на эту почетную должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта», - передает издание заявление пресс-службы Русского музея.

Теперь бывший гендиректор займется координированием реставрационных работ на объектах имущественного комплекса музея и развитием филиальной сети. Гусев был во главе Русского музея с 1988 года.

Ранее стало известно, что Зельфира Трегулова ушла с поста генерального директора Третьяковской галереи. В Министерстве культуры РФ уточнили, что это связано с завершением срока контракта, заключенного между Трегуловой и галереей. Также в ведомстве добавили, что освободившуюся должность займет Елена Проничева.