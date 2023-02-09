Зельфира Трегулова уходит с поста гендиректора Третьяковской галереи

В Минкульте сообщили, что эту должность займет Елена Проничева.

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Зельфира Трегулова уходит с поста генерального директора Третьяковской галереи. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры РФ.

Утверждается, что это связано с завершением срока контракта, заключенного между Трегуловой и галереей. Также в ведомстве добавили, что освободившуюся должность займет Елена Проничева.

До этого Проничева находилась на посту генерального директора Политехнического музея в Москве. В июне прошлого года глава государства Владимир Путин подписал указ, которым в состав Совета при президенте РФ по науке и образованию, в частности, была включена Проничева.