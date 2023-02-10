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Лавров: Россия выстоит в нынешний час суровых испытаний и преодолеет их, став еще сильнее

Семен Лавров
01:53 10.02.2023
Поздравляя российских дипломатов с профессиональным праздником, глава МИД РФ заявил, что Россия выстоит в условиях гибридной войны, развязанной США, и станет еще сильнее.
© Видео: Министерство иностранных дел Российской Федерации © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Россия выстоит в условиях гибридной войны, развязанной США, и станет еще сильнее. Об этом в ходе своего поздравительного обращения по случаю празднования в России дня дипломатического работника заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«В этом году мы отмечаем свой праздник на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны. Нет сомнений, что Россия выстоит в нынешний час суровых испытаний и преодолеет их, став еще сильнее», - сказал глава МИД РФ.

Он также указал на то, что многие российские дипломаты сейчас работают с экстремальных условиях. Находясь в заграничных точках, они несут миру правдивую и объективную информацию о внутренней и внешней политике России.

«Масштабная русофобская компания для которой коллективный запад долгие годы взращивал нацистский режим в Киеве напрямую затронула и дипломатов», - подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не начинала никаких боевых действий на Украине, а пытается их закончить. По словам главы государства, они были развязаны украинскими националистами и теми, кто их поддерживает. Он также напомнил, что после государственного переворота, произошедшего в 2014 году, боевики начали наносить удары тяжелой артиллерией по мирным жителям Донбасса и фактически взяли регион в блокаду.

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