Как отмечено в тексте резолюции, Америка должна прекратить военную и финансовую помощь киевскому режиму.

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В Конгресс Соединенных Штатов Америки внесли резолюцию об «усталости от Украины». Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.

Резолюцию представил член палаты представителей Мэтт Гетц. Согласно ее тексту, Америке стоит прекратить военную и финансовую помощь Киеву. Также надлежит призвать стороны конфликта заключить мир. На момент написания под резолюцией подписалось десять республиканцев, представляющих различные штаты.

«Президент Джо Байден, должно быть, забыл свой прогноз от марта 2022 года, когда он предполагал, что вооружение Украины военной техникой приведёт к эскалации конфликта до «третьей мировой войны». Америка находится в состоянии управляемого упадка, и он усугубится, если мы продолжим направлять доллары налогоплательщиков на чужую войну», - говорится в тексте резолюции.

Также резолюция критикует увеличение финансовой помощи Украине. Авторы сокрушаются, что США выделили киевскому режиму уже более 110 миллиардов долларов.

Ранее в другом американском издании, The Washington Post, заявили, что украинские чиновники признали получение данных о целях для ракетных ударов от США.