У планировавшего стрельбу в Мордовии нашли дневник с описаниями массовых убийств

Он признался, что ощущал ненависть к себе и людям вокруг и пытался подавить это чувство.

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Житель Мордовии собирался открыть стрельбу в местах массового скопления людей, у него забрали оружие, говорится в заявлении республиканского управления Федеральной службы безопасности России.

У мужчины было обнаружено разрешение на хранение и ношение оружия. На странице в соцсетях у него были размещены материалы колумбайновской*(террористическая организация, запрещенная в РФ) направленности.

«В ходе осмотра у него обнаружены и изъяты огнестрельное оружие... а также личные дневники с описаниями совершения убийств в местах массового скопления людей, а также своего самоубийства», - приводит выдержку из сообщения РИА Новости.

Как утверждается, мужчина рассказал, что у него были частые приступы агрессии, он ощущал ненависть к себе и людям вокруг и пытался подавить это чувство.

«Мужчина госпитализирован в стационар Мордовской республиканской клинической психиатрической больницы для амбулаторного лечения», - говорится также в релизе.

Накануне на Ставрополье силовики нейтрализовали четверых боевиков, которые планировали теракт на железнодорожной станции.

* «Колумбайн» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.