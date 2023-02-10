У планировавшего стрельбу в Мордовии нашли дневник с описаниями массовых убийств
Житель Мордовии собирался открыть стрельбу в местах массового скопления людей, у него забрали оружие, говорится в заявлении республиканского управления Федеральной службы безопасности России.
У мужчины было обнаружено разрешение на хранение и ношение оружия. На странице в соцсетях у него были размещены материалы колумбайновской*(террористическая организация, запрещенная в РФ) направленности.
«В ходе осмотра у него обнаружены и изъяты огнестрельное оружие... а также личные дневники с описаниями совершения убийств в местах массового скопления людей, а также своего самоубийства», - приводит выдержку из сообщения РИА Новости.
Как утверждается, мужчина рассказал, что у него были частые приступы агрессии, он ощущал ненависть к себе и людям вокруг и пытался подавить это чувство.
«Мужчина госпитализирован в стационар Мордовской республиканской клинической психиатрической больницы для амбулаторного лечения», - говорится также в релизе.
Накануне на Ставрополье силовики нейтрализовали четверых боевиков, которые планировали теракт на железнодорожной станции.
* «Колумбайн» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.