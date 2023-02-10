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Украина запросила у Нидерландов истребители F-16

Андрей Аркадьев
16:24 10.02.2023
Просьбу Киева выполнить непросто, Амстердам должен получить разрешение Вашингтона.
Украина запросила у Нидерландов истребители F-16
© Фото: Rok Air Force, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Украина подала официальную заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16, заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.

Она уточнила, что выполнить просьбу Киева будет непросто, разрешение на поставку самолетов Амстердаму должны дать Вашингтон и союзники.

Между тем, замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Bloomberg сегодня сообщил, что у страны заканчиваются боеприпасы. Он добавил, что Киеву нужны дальнобойная артиллерия, танки и истребители, отметил он.

Ранее британские власти анонсировали обучение украинских пилотов и пообещали выяснить, какие истребители можно передать Украине. Обсуждается возможность поставки Eurofighter Typhoon.

F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.

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