В стране и мире Украина запросила у Нидерландов истребители F-16 Андрей Аркадьев Просьбу Киева выполнить непросто, Амстердам должен получить разрешение Вашингтона. © Фото: Rok Air Force, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Украина подала официальную заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16, заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. Она уточнила, что выполнить просьбу Киева будет непросто, разрешение на поставку самолетов Амстердаму должны дать Вашингтон и союзники. Между тем, замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Bloomberg сегодня сообщил, что у страны заканчиваются боеприпасы. Он добавил, что Киеву нужны дальнобойная артиллерия, танки и истребители, отметил он. Ранее британские власти анонсировали обучение украинских пилотов и пообещали выяснить, какие истребители можно передать Украине. Обсуждается возможность поставки Eurofighter Typhoon. F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Экспертное мнение и аналитика