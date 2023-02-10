Украина запросила у Нидерландов истребители F-16
Украина подала официальную заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16, заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.
Она уточнила, что выполнить просьбу Киева будет непросто, разрешение на поставку самолетов Амстердаму должны дать Вашингтон и союзники.
Между тем, замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Bloomberg сегодня сообщил, что у страны заканчиваются боеприпасы. Он добавил, что Киеву нужны дальнобойная артиллерия, танки и истребители, отметил он.
Ранее британские власти анонсировали обучение украинских пилотов и пообещали выяснить, какие истребители можно передать Украине. Обсуждается возможность поставки Eurofighter Typhoon.
F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.