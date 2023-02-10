В офисе президента Украины заявили об истощении запаса боеприпасов

Их запасы в настоящий момент находятся практически на нулевом уровне, признался Игорь Жовква.

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У украинских боевиков заканчиваются боеприпасы, их количество приближается к нулевой отметке. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Bloomberg.

Он пояснил, что истощение запасов боеприпасов связано с интенсивностью боевых действий. Жовква констатировал, что вооруженным формированиям Украины требуется дополнительная помощь не только в виде боеприпасов. Киеву нужны дальнобойная артиллерия, танки и истребители, отметил он.

Ранее в Британии анонсировали обучение украинских пилотов и пообещали выяснить, какие истребители можно передать Украине. Обсуждается возможность поставки Eurofighter Typhoon. Накануне глава Европарламента Роберта Метсола в ходе заседания призвала союзников поторопиться с рассмотрением решения о поставке самолетов.