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Минобороны России заявило об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Запорожской области

14:52 10.02.2023
Вражеский вертолет был сбит российской истребительной авиацией в районе населенного пункта Терновка.
Минобороны России заявило об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Запорожской области
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Министерство обороны России сообщает об уничтожении украинского многоцелевого вертолета Ми-8. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Терновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков. 

Отличились и российские зенитчики. За сутки они сбили 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 12 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Добролюбовка (Харьковская область), Жовтневое, Червоная Диброва, Голиково (ЛНР), Красногоровка (ДНР), Новопрокофьевка (Запорожская область). 

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок Вооруженных сил России. Было нанесено огневое поражение 89 артиллерийским подразделениям противника, а также живой силе и военной технике в 122 районах. 

Кроме того, в районе Артемовска в ДНР был поражен пункт управления 93-й мехбригады украинских боевиков. А в районе Дружелюбовки в Запорожской области был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения врага. 

 
 

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