ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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Центральный банк в ходе первого заседания в этом году решил третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов», - сообщил регулятор.

В Банке России заявили, что уровень инфляционных ожиданий населения и предпринимательства уменьшился, однако все же остается повышенным. Кроме того, в ЦБ отметили улучшение динамики экономической активности по сравнению с прогнозами, выпущенными в октябре.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в Банке России планируют ввести «период охлаждения» для переводов средств на счета, которые находятся в перечне подозрительных.