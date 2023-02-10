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Врач Хорошев предположил, что осложнения у Костомарова могут перейти на другие органы

Анна Назайкина
11:59 10.02.2023
Медик объяснил, что в первую очередь в такой ситуации страдают периферические ткани, то есть стопы и кисти рук.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Военный врач, сердечно-сосудистый хирург, ортопед, кардиолог Владимир Хорошев в беседе со «Звездой» предположил, какие осложнения могли возникнуть у фигуриста Романа Костомарова.

По его словам, воспаление легких может приводить к такой ситуации, в которой оказался олимпийский чемпион.

Он объяснил, что чем больше площадь поражения легкого, тем больше вероятность возникновения кислородного голодания.

«А раз наступает кислородное голодания, в первую очередь страдает кровь», - сказал врач.

Таким образом, ткань начинает получать кислорода значительно меньше нормы, вследствие чего может возникать ишемический синдром. По словам медика, в первую очередь в такой ситуации страдают периферические ткани.

«Стопы, пальцы стоп, кисти рук. Потом наступает поражение и тканей мозга, и тканей сердца, и печени, и почек, и кишечника», - заявил Хорошев.

Ранее утверждалось, что хирургам пришлось частично ампутировать фигуристу стопы. В настоящий момент Костомаров находится в сознании.

Сегодня утром появилось сообщение о том, что 45-летний спортсмен согласился на ампутацию пальцев рук, если медикам не удастся восстановить кровоток и будет угроза его жизни.

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