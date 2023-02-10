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Российские военные в зоне СВО спасли жизни товарищей и уничтожили пять единиц техники врага

00:24 10.02.2023
Военные медики и артиллеристы проявляют героизм в ходе боевых действий, эвакуируя тяжелораненых с поля боя и уничтожая технику противника.
Российские военные в зоне СВО спасли жизни товарищей и уничтожили пять единиц техники врага
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Военные медики героически эвакуируют раненых товарищей с поля боя, а артиллеристы прикрывают наступление пехоты и уничтожают технику противника.

© Минобороны России

Гвардии прапорщик Крицкий Никита

Прапорщик Никита Крицкий, действуя в составе медицинского взвода, выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в одном из населенных пунктов, освобожденном от боевиков.

Стремясь вернуть контроль над поселком, противник вел бой с применением минометов и артиллерии.

Находясь под постоянным огнем значительно превосходящего числом противника, фельдшер медицинского взвода Никита Крицкий лично оказал помощь более чем десяти тяжело раненым военнослужащим, а затем эвакуировал их с поля боя. В течение суток, прапорщик поддерживал их жизненные функции, после чего обеспечил эвакуацию силами армейской авиации.

В последующем в ходе СВО Кирицкий оказал медицинскую помощь более 100 военнослужащим. Много раз, несмотря на угрозу жизни, выдвигался в район боевого соприкосновения с противником и спасал жизни раненых товарищей.

Мужество и решительность гвардии прапорщика Крицкого сохранили жизни военнослужащим получившим средние и тяжелые ранения.

© Минобороны России

Рядовой Степанов Лаврентий

Рядовой Лаврентий Степанов, действуя в составе реактивного артиллерийского дивизиона, выполнял задачи по огневой поддержке наступающих российских подразделений.

Националисты предприняли попытку атаки на расчет. Наши военнослужащие вступили неравный бой с врагом.

Оказавшись под обстрелом, подразделение Лаврентия Степанова быстро сориентировалось в сложившейся обстановке, своевременно заняло выгодную позицию и приступило к поражению объектов противника.

Расчетом, в котором действовал Лаврентий, было уничтожено пять единиц техники противника, что позволило отразить две атаки.

Ранее Мнобороны России рассказало о подвигах младшего сержанта Максима Беломестнова и старшего прапорщик Ахмедбека Магомедова. Действуя в составе своих подразделений, они проявили мужество и героизм, которые позволили выполнить все поставленные боевые задачи в полном объеме, а также сохранить жизни личного состава и невредимость вверенной техники.

Материал подготовили: Семен Лавров, Николай Баранов.

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