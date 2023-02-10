Российские военные в зоне СВО спасли жизни товарищей и уничтожили пять единиц техники врага

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Гвардии прапорщик Крицкий Никита

Прапорщик Никита Крицкий, действуя в составе медицинского взвода, выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в одном из населенных пунктов, освобожденном от боевиков.



Стремясь вернуть контроль над поселком, противник вел бой с применением минометов и артиллерии.

Находясь под постоянным огнем значительно превосходящего числом противника, фельдшер медицинского взвода Никита Крицкий лично оказал помощь более чем десяти тяжело раненым военнослужащим, а затем эвакуировал их с поля боя. В течение суток, прапорщик поддерживал их жизненные функции, после чего обеспечил эвакуацию силами армейской авиации.

В последующем в ходе СВО Кирицкий оказал медицинскую помощь более 100 военнослужащим. Много раз, несмотря на угрозу жизни, выдвигался в район боевого соприкосновения с противником и спасал жизни раненых товарищей.

Мужество и решительность гвардии прапорщика Крицкого сохранили жизни военнослужащим получившим средние и тяжелые ранения.