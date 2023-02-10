Российские военные в зоне СВО спасли жизни товарищей и уничтожили пять единиц техники врага
Военные медики и артиллеристы проявляют героизм в ходе боевых действий, эвакуируя тяжелораненых с поля боя и уничтожая технику противника.
© Фото: Минобороны России
Минобороны России рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Военные медики героически эвакуируют раненых товарищей с поля боя, а артиллеристы прикрывают наступление пехоты и уничтожают технику противника.