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Российские военные уничтожили пулеметный расчет и защитили колонну техники от атаки ДРГ

Семен Лавров
01:53 08.02.2023
В ходе выполнения боевых задач российские военные обнаружили и захватили опорный пункт, а также защитили технику от атаки ДРГ противника.
Российские военные уничтожили пулеметный расчет и защитили колонну техники от атаки ДРГ
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России рассказало о новых подвигах наших военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Максим Беломестнов и Ахмедбек Магомедов грамотно руководили личным составом, несмотря на плотный огонь со стороны противника. Благодаря мужеству командиров и подчиненных все поставленные боевые задачи были выполнены в полном объеме.

© Минобороны России

Младший сержант Максим Беломестнов

Подразделение под командованием младшего сержанта Максима Беломестнова в ходе разведки местности обнаружило опорный пункт украинских националистов. Для наиболее эффективного поражения противника, он отдал приказ личному составу занять выгодные позиции и открыть огонь.

Беломестнов умело руководил подчиненными, а также лично уничтожил трех националистов из стрелкового оружия и поразил пулеметный расчет метким броском граны. Понеся тяжелые потери, противник был вынужден оставить опорный пункт. Отделение Максима заняло освобожденные позиции.

После этого противник предпринял попытку вернуть оставленный рубеж с помощью артиллерии. Для наведения огня к месту нахождения российских военных был направлен квадрокоптер. Однако младший сержант Беломестнов вовремя заметил вражеский дрон и прицельным огнем из стрелкового оружия поразил его.

Благодаря высоким профессиональным навыкам Максима, а также самоотверженным действиям бойцов его подразделения был занят опорный пункт противника, что позволило нашим военным закрепиться на данном рубеже.

© Минобороны России

Старший прапорщик Ахмедбек Магомедов

В ходе передислокации российской батальонной тактической группы старший прапорщик Ахмедбек Магомедов двигался в колоне технического замыкания, контролируя состояние вверенных ему боевых машин.

На пути к месту назначения российские военнослужащие попали под обстрел со стороны диверсионно-разведывательной группы украинских националистов. Не теряя самообладания, старший прапорщик Магомедов организовал оборону и лично вступил в бой с диверсантами, а также продолжил отдавать приказы подчиненным.

Благодаря слаженным действиям подразделения атака противника была отбита без потерь в технике и личном составе.

После этого Ахмедбек обеспечил маскировку вверенных ему боевых машин и дальнейшее перемещение колонны в новый район развертывания.

Грамотные и мужественные действия старшего прапорщика Магомедова позволили сохранить весь личный состав и технику, а также обеспечили ее готовность к развертыванию и налаживанию бесперебойной связи со всеми подразделениями, что позволило вести успешные боевые действия на стратегическом направлении.

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