Российские военные уничтожили пулеметный расчет и защитили колонну техники от атаки ДРГ
В ходе выполнения боевых задач российские военные обнаружили и захватили опорный пункт, а также защитили технику от атаки ДРГ противника.
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Минобороны России рассказало о новых подвигах наших военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Максим Беломестнов и Ахмедбек Магомедов грамотно руководили личным составом, несмотря на плотный огонь со стороны противника. Благодаря мужеству командиров и подчиненных все поставленные боевые задачи были выполнены в полном объеме.