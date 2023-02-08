Российские военные уничтожили пулеметный расчет и защитили колонну техники от атаки ДРГ

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Младший сержант Максим Беломестнов

Подразделение под командованием младшего сержанта Максима Беломестнова в ходе разведки местности обнаружило опорный пункт украинских националистов. Для наиболее эффективного поражения противника, он отдал приказ личному составу занять выгодные позиции и открыть огонь.

Беломестнов умело руководил подчиненными, а также лично уничтожил трех националистов из стрелкового оружия и поразил пулеметный расчет метким броском граны. Понеся тяжелые потери, противник был вынужден оставить опорный пункт. Отделение Максима заняло освобожденные позиции.

После этого противник предпринял попытку вернуть оставленный рубеж с помощью артиллерии. Для наведения огня к месту нахождения российских военных был направлен квадрокоптер. Однако младший сержант Беломестнов вовремя заметил вражеский дрон и прицельным огнем из стрелкового оружия поразил его.

Благодаря высоким профессиональным навыкам Максима, а также самоотверженным действиям бойцов его подразделения был занят опорный пункт противника, что позволило нашим военным закрепиться на данном рубеже.