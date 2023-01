В стране и мире По оценкам NYT, Россия выстояла перед санкциями Запада Ирина Елагина Обозреватель NYT назвал причины провала санкций Запада против России New York Times в статье «Россия обходит западные санкции с помощью друзей» признало фиаско экономической блокады РФ. © Фото: Uwe Anspach dpa Globallookpress Читайте нас на: Рост торговых отношений РФ с соседними странами и многочисленными союзниками по всему миру стал одной из причин провала масштабных антироссийских санкций Запада. Обозреватель New York Times признал, что Россия не только выдержала экономическую блокаду, но и развивается, не смотря на подрывные усилия Запада. «Российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что вызывает вопросы об эффективности санкций Запада. Странам было трудно снизить свою зависимость от России в плане энергоресурсов и других основных товаров, а российскому Центральному Банку удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках», - отметил журналист New York Times Ана Суонсон. Издание приводит прогноз Международного валютного фонда о росте российской экономики на 0,3 процента в 2023 году: в своей предыдущей оценке эксперты МВФ говорили о перспективе на 2,3 процента. По мнению МВФ, продолжится процесс переориентации российской торговли на страны, которые не ввели санкции. Ранее сообщалось, что менее девяти процентов компаний, с головными офисами в ЕС и странах Большой семерки, ушли из России или продали одну из своих российских дочерних компаний. Большинство деловых партнеров сохранили свой бизнес в России. Экспертное мнение и аналитика