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По оценкам NYT, Россия выстояла перед санкциями Запада

Ирина Елагина
00:04 01.02.2023
Обозреватель NYT назвал причины провала санкций Запада против России New York Times в статье «Россия обходит западные санкции с помощью друзей» признало фиаско экономической блокады РФ.
По оценкам NYT, Россия выстояла перед санкциями Запада
© Фото: Uwe Anspach dpa Globallookpress
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Рост торговых отношений РФ с соседними странами и многочисленными союзниками по всему миру стал одной из причин провала масштабных антироссийских санкций Запада. Обозреватель New York Times признал, что Россия не только выдержала экономическую блокаду, но и развивается, не смотря на подрывные усилия Запада.

«Российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что вызывает вопросы об эффективности санкций Запада. Странам было трудно снизить свою зависимость от России в плане энергоресурсов и других основных товаров, а российскому Центральному Банку удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках», - отметил журналист New York Times Ана Суонсон.

Издание приводит прогноз Международного валютного фонда о росте российской экономики на 0,3 процента в 2023 году: в своей предыдущей оценке эксперты МВФ говорили о перспективе на 2,3 процента. По мнению МВФ, продолжится процесс переориентации российской торговли на страны, которые не ввели санкции.

Ранее сообщалось, что менее девяти процентов компаний, с головными офисами в ЕС и странах Большой семерки, ушли из России или продали одну из своих российских дочерних компаний. Большинство деловых партнеров сохранили свой бизнес в России.

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