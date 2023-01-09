Володин назвал количество компаний, оставшихся в РФ вопреки санкциям

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75,9% иностранных компаний осталось в России. Такие данные привел председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

При этом он отметил, что таким образом предприниматели продемонстрировали доверие к российской деловой среде.

«Они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат», - написал он в Telegram.

Председатель Госдумы также обратил внимание на то, что освободившиеся ниши в бизнесе занимают российские компании. В частности значительный рост показали производители одежды и лекарств.

«Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для её развития», - подчеркнул политик.

Ранее Министерство финансов России определило условия ухода из РФ для иностранных компаний из недружественных государств. Одним из таких требований является продажа активов предприятий со скидкой не менее 50% от их рыночной стоимости. Кроме этого, продавец должен предоставить рассрочку платежа на 1-2 года или дать обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет средств в размере не менее 10% от суммы сделки.