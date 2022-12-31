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В Минфине определили условия ухода компаний недружественных стран из РФ

Максим Крюков
01:44 31.12.2022
Также были рассмотрены подходы при принятии решений о выдаче юрлицам разрешений на выплату дивидендов иностранным акционерам в случаях, которые установлены указами президента России.
В Минфине определили условия ухода компаний недружественных стран из РФ
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
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Министерство финансов РФ опубликовало выписку из протокола заседания подкомиссии правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, на котором были определены условия выдачи разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов.

«С учетом изученной информации и состоявшегося обсуждения подкомиссией... единогласное решение при рассмотрении вопроса о выдаче подкомиссией разрешений на осуществление (исполнение) сделок (операций), направленных на отчуждение ценных бумаг, в том числе акций, долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах российских хозяйственных обществ иностранными лицами... исходить, как правило, из целесообразности установления перечисленных условий осуществления (исполнения) таких сделок (операций)», - говорится в выписке.

Первым условием является «наличие независимой оценки рыночной стоимости активов». Второе подразумевает продажу активов со скидкой в размере не менее 50% от рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива». Третий пункт устанавливает ключевые показатели эффективности для новых акционеров (собственников)». Четвертым условием является «наличие рассрочки платежа на 1-2 года и (или) обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от суммы осуществляемой (исполняемой) сделки (операции)».

Кроме того, подкомиссия приняла к сведению информацию Минфина и Центробанка РФ о подходах при принятии решений о выдаче юрлицам разрешений на выплату дивидендов иностранным акционерам в случаях, которые установлены указами президента России.

Ранее президент Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании задолженности за поставки природного газа. Кроме того, документ прописывает процедуру расчета между поставщиком и покупателем. В нем также отмечается, что погашение задолженности не является основанием для возобновления поставок при несоблюдении порядка, установленного указом.

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